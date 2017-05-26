НАТО создаст платформу для подготовки специалистов на базе Национальной академии
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В Академии Национальной гвардии Украины состоялось открытие вводного курса НАТО, который является частью программы профессионального развития НАТО, передает УНН со ссылкой пресс-службу Нацгвардии.
"Сегодня мы начинаем вводный курс НАТО, на котором присутствовали Председатель Представительства НАТО в Украине, Директор Офиса связи НАТО Александр Винников и представители ведомства. Национальная гвардия Украины уже начала активно проводить реформирование подразделений в соответствии со стандартами НАТО, которое планируется завершить к 2020 году ", - отметил генерал-лейтенант Николай Балан.
Отмечается, что вводный курс НАТО проводится для внедрения краткосрочных и интенсивных курсов на базе Национальной академии Национальной гвардии Украины по тематике курсов, проводимых на базе Школы НАТО в Германии, которые способствовали бы скорейшему достижению совместимости Национальной гвардии Украины с вооруженными формированиями стран - членов НАТО.
Руководство и представители НАТО в Украине отмечают уникальность курса для Украины, и именно Национальная гвардия Украины станет примером воплощения евроинтеграционных реформ для других ведомств, введя эту инициативу.
Как сообщал УНН, 13 мая в Одесской области состоялись международные антитеррористические учения.