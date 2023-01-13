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НАТО розгортає в Румунії розвідувальні літаки AWACS

Київ • УНН

 • 416925 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. НАТО готує розгортання літаків дальнього радіолокаційного стеження AWACS в Румунії. Планується, що вони прибудуть 17 січня і будуть підтримувати посилену присутність Альянсу в регіоні та стежити за російською військовою активністю. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Альянсу.

НАТО розгортає в Румунії розвідувальні літаки AWACS

Цитата

"Оскільки незаконна війна росії в Україні продовжує загрожувати миру та безпеці в Європі, не повинно бути жодних сумнівів щодо рішучості НАТО захищати кожен дюйм території Альянсу. AWACS може виявляти літаки за сотні кілометрів, що робить їх ключовим засобом для стримування та оборони НАТО. Я дякую Румунії за розміщення літаків", - заявила речник НАТО Оана Лунгеску.

Деталі

У відповідь на російську агресію в Україні НАТО збільшило свою повітряну присутність у Східній Європі додатковими винищувачами, літаками спостереження та танкерами. З лютого 2022 року системи AWACS здійснюють регулярне патрулювання над Східною Європою та регіоном Балтійського моря для відстеження російських військових літаків поблизу кордонів Альянсу.

Найближчими днями AWACS розпочне розвідувальні польоти виключно над територією Альянсу. Планується, що місія триватиме кілька тижнів, також на базу ВПС Румунії в Отопені поблизу Бухареста прибудуть близько 180 військовослужбовців для підтримки літаків.

Зазначається, що літаки належать до флоту з 14 літаків спостереження НАТО, які зазвичай базуються в Гайленкірхені, Німеччина.

Нагадаємо

У листопаді 2022 року Норвегія оголосила, що продасть Румунії 32 вживаних винищувача F-16 за 388 мільйонів євро.

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