НАТО развертывает в Румынии разведывательные самолеты AWACS

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"Поскольку незаконная война россии в Украине продолжает угрожать миру и безопасности в Европе, не должно быть никаких сомнений относительно решимости НАТО защищать каждый дюйм территории Альянса. AWACS может обнаруживать самолеты за сотни километров, что делает их ключевым средством сдерживания и обороны НАТО. Я благодарю Румынию за размещение самолетов", - заявила спикер НАТО Оана Лунгеску.

Детали

В ответ на российскую агрессию в Украине НАТО увеличило свое воздушное присутствие в Восточной Европе дополнительными истребителями, самолетами наблюдения и танкерами. С февраля 2022 года системы AWACS осуществляют регулярное патрулирование над Восточной Европой и регионом Балтийского моря для отслеживания российских военных самолетов вблизи границ Альянса.

В ближайшие дни AWACS начнет разведывательные полеты исключительно над территорией Альянса. Планируется, что миссия продлится несколько недель, также на базу ВВС Румынии в Отопене возле Бухареста прибудут около 180 военнослужащих для поддержки самолетов.

Отмечается, что самолеты принадлежат к флоту из 14 самолетов наблюдения НАТО, которые обычно базируются в Гайленкирхене, Германия.

Напомним

В ноябре 2022 года Норвегия объявила, что продаст Румынии 32 подержанных истребителя F-16 за 388 миллионов евро.