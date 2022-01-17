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У НАТО представили всеосяжну космічну політику

У НАТО представили всеосяжну космічну політику

Київ • УНН

 • 19363 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Організація Північноатлантичного договору опублікувала документ під назвою "всеосяжна космічна політика", позначивши свої пріоритети і можливі загрози в галузі космосу, пише УНН.

Цитата

"Використання космосу значно підвищило здатність союзників і НАТО передбачати загрози і реагувати на кризи з більшою швидкістю, ефективністю і точністю. Еволюція використання космосу і швидкий прогрес в галузі космічних технологій створили нові можливості, а також нові ризики, уразливості і потенційні загрози безпеці і оборони Альянсу і союзників. Сьогодні доступ до космосу і його використання більше не є прерогативою кількох країн, які технічно здатні запускати і експлуатувати космічний корабель", - зазначають в Альянсі.

"З точки зору безпеки і оборони, космос стає все більш спірним, перевантаженим і конкурентним і вимагає від Альянсу здатності діяти у порушеному, забороненому і деградуючому середовищі. Космічний потенціал союзників може стати пріоритетною метою, враховуючи переваги, які космічні системи дають в конфлікті, і залежність союзників від цих систем для забезпечення операцій", - сказано у вступі документа.

Деталі

Зазначається, що потенційні противники Альянсу розширюють використання космосу, використовують космічні можливості для відстеження сил НАТО і союзників, навчань та інших заходів. Можливості, що розробляються потенційними противниками, можуть бути використані проти Альянсу, зокрема, для того, щоб:

- Піддавати ризику космічні активи, тим самим ускладнюючи НАТО здатність робити рішучі дії в умовах кризи або конфлікту;
- позбавити Альянс можливості космічного базування, критично важливі для управління бойовим простором і ситуаційної обізнаності та здатності ефективно діяти в умовах кризи або конфлікту, або послабити їх;
- впливати на космічні системи союзників, що завдає шкоди або порушує економічне або суспільне життя і порушують принцип вільного використання космосу, але при цьому не досягають порогових значень загрози силою, застосування сили, збройного нападу або агресії.

Всеосяжна космічна політика НАТО, як зазначається, заснована на низці принципів і постулатів, які узгоджуються з принципами і постулатами спільної позиції Північноатлантичного союзу. Вони звучать наступним чином:

- Космос необхідний для послідовного стримування і оборони Альянсу;
- Космос, по своїй суті, є глобальним середовищем, і будь-який конфлікт, що поширюється на космос, потенційно може торкнутися всіх користувачів космосу. Навіть у тих випадках, коли НАТО не залучений в конфлікт, космічні системи союзників можуть бути порушені;
- вільний доступ, дослідження і використання космічного простору в мирних цілях відповідає загальним інтересам всіх країн;
- Космос не підлягає національному присвоєнню на підставі претензій на суверенітет;
- Союзники збережуть юрисдикцію і контроль над своїми об'єктами в космосі, а також повну владу і суверенітет над своїми космічними можливостями і ресурсами;
- з огляду на те, що альянс не має на меті розвиток власного космічного потенціалу, союзники зобов'язуються надавати на добровільній основі і відповідно до національних законів, правил і політики космічні дані, продукти, послуги або результати, які можуть знадобитися для операцій, місій та інших видів діяльності Північноатлантичного союзу;
- НАТО не прагне стати автономним космічним гравцем. НАТО буде прагнути доповнювати і підвищувати цінність роботи союзників і взаємодіяти з іншими відповідними міжнародними організаціями, в міру необхідності, уникаючи непотрібного дублювання зусиль.

Відповідно до принципів, викладених вище, загальний підхід НАТО до космосу буде зосереджений на кількох ключових елементах, зокрема інтеграції космічних і пов'язаних з космосом міркувань у виконання основних завдань НАТО: колективної оборони, управління кризами і, де це доречно, безпеки на основі співпраці.

Нагадаємо

Ще в 2019 році НАТО визнало космос п'ятим оперативним напрямком - поряд з повітрям, сушею, морем і кіберпростором.

Тоді ж міністри оборони союзників затвердили нову всеосяжну космічну політику, яка визначатиме підхід НАТО до космосу, можливості і проблеми, з цим пов'язані.

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