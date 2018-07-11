НАТО почало збільшувати присутність в Європі через анексію Криму - Столтенберг
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. НАТО почало збільшувати присутність в Європі через анексію Росією Криму. Про це голова НАТО Йєнс Столтенберг заявив під час саміту НАТО, передає УНН.
"Росія буде основною темою під час вечері сьогодні ввечері. Всі союзники чітко заявили, що ми не визнаємо і не будемо визнавати законності анексії Криму. Це об’єднана позиція всіх союзників по НАТО. Незаконна анексія Криму – це та причина, по якій НАТО почала збільшувати присутність в Європі і фінансування НАТО. Ми маємо подбати про те, щоб те, що сталось в Криму, не сталося в країні-члені НАТО", - заявив Столтенберг.
Також він запевнив, що НАТО продовжує підтримувати Україну.
"Ми підтримуємо Україну. Політично і практично підтримуємо. Ми будемо завтра зустрічатись з президентом Порошенком", - відзначив він.
Раніше у НАТО офіційно підтвердили стремління України до членства.