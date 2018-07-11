НАТО начало увеличивать присутствие в Европе из-за аннексии Крыма - Столтенберг

"Россия будет основной темой во время ужина сегодня вечером. Все союзники четко заявили, что мы не признаем и не будем признавать законности аннексии Крыма. Это объединенная позиция всех союзников по НАТО. Незаконная аннексия Крыма - это та причина, по которой НАТО начала увеличивать присутствие в Европе и финансирование НАТО. Мы должны позаботиться о том, чтобы то, что произошло в Крыму, не произошло в стране-члене НАТО", - заявил Столтенберг.

Также он заверил, что НАТО продолжает поддерживать Украину.

"Мы поддерживаем Украину. Политически и практически поддерживаем. Мы будем завтра встречаться с президентом Порошенко", - отметил он.

Ранее в НАТО официально подтвердили стремление Украины к членству.