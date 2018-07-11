НАТО начало увеличивать присутствие в Европе из-за аннексии Крыма - Столтенберг
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. НАТО начало увеличивать присутствие в Европе из-за аннексии Россией Крыма. Об этом глава НАТО Йенс Столтенберг заявил во время саммита НАТО, передает УНН.
"Россия будет основной темой во время ужина сегодня вечером. Все союзники четко заявили, что мы не признаем и не будем признавать законности аннексии Крыма. Это объединенная позиция всех союзников по НАТО. Незаконная аннексия Крыма - это та причина, по которой НАТО начала увеличивать присутствие в Европе и финансирование НАТО. Мы должны позаботиться о том, чтобы то, что произошло в Крыму, не произошло в стране-члене НАТО", - заявил Столтенберг.
Также он заверил, что НАТО продолжает поддерживать Украину.
"Мы поддерживаем Украину. Политически и практически поддерживаем. Мы будем завтра встречаться с президентом Порошенко", - отметил он.
Ранее в НАТО официально подтвердили стремление Украины к членству.