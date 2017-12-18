НАТО незабаром розпочне реалізацію другої частини допомоги Україні з кібербезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. НАТО завершило першу фазу надання допомоги Україні з кібербезпеки у межах трастового фонду і завершує планування другої фази. Про це сьогодні сказав голова представництва НАТО в Україні Александер Вінніков під час круглого столу "Україна - НАТО. Рік зближення та інтеграції. Плани, очікування та підсумки взаємодії", передає кореспондент УНН.
“Трастовий фонд з кібербезпеки. Тут НАТО допомогло Україні сформувати центр з управління кіберінцидентами для того, щоб відстежувати такі інциденти і краще захищатися проти таких атак. І перша фаза цього трастового фонду була завершена. І планування для другої стадії зараз переходить у фінальну стадію”, — розповів він.
Крім того, за словами голови представництва НАТО в Україні, трастовий фонд з питань медичної реабілітації продовжує надавати підтримку інституціям та окремим пацієнтам, фокусуючись на фізичній реабілітації та наданні протезів.
Як повідомляв УНН, членство України в НАТО залежить від виконання поставлених завдань як у сфері оборони та безпеки, політичного й економічного розвитку, а також політичного рішення країн-учасниць Альянсу.