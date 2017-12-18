НАТО вскоре начнет реализацию второй части помощи Украине по кибербезопасности

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 6342 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 100292 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 102317 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102634 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 116903 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103490 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105916 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112739 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117242 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

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НАТО вскоре начнет реализацию второй части помощи Украине по кибербезопасности

НАТО вскоре начнет реализацию второй части помощи Украине по кибербезопасности

Киев  •  УНН

 • 9534 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. НАТО завершило первую фазу оказания помощи Украине по кибербезопасности в рамках трастового фонда и завершает планирование второй фазы. Об этом сказал глава представительства НАТО в Украине Александр Винников во время круглого стола "Украина - НАТО. Год сближения и интеграции. Планы, ожидания и итоги взаимодействия", передает корреспондент УНН.

"Трастовый фонд по кибербезопасности. Здесь НАТО помогло Украине сформировать центр по управлению киберинцидентамы для того, чтобы отслеживать такие инциденты и лучше защищаться против таких атак. И первая фаза этого трастового фонда была завершена. И планирования для второй стадии сейчас переходит в финальную стадию", - рассказал он.

Кроме того, по словам главы представительства НАТО в Украине, трастовый фонд по вопросам медицинской реабилитации продолжает оказывать поддержку институтам и отдельным пациентам, фокусируясь на физической реабилитации и предоставлении протезов.

Как сообщал УНН, членство Украины в НАТО зависит от выполнения поставленных задач как в сфере обороны и безопасности, политического и экономического развития, а также политического решения стран-участниц Альянса.

Украинские Национальные Новости

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