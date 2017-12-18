НАТО вскоре начнет реализацию второй части помощи Украине по кибербезопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. НАТО завершило первую фазу оказания помощи Украине по кибербезопасности в рамках трастового фонда и завершает планирование второй фазы. Об этом сказал глава представительства НАТО в Украине Александр Винников во время круглого стола "Украина - НАТО. Год сближения и интеграции. Планы, ожидания и итоги взаимодействия", передает корреспондент УНН.
"Трастовый фонд по кибербезопасности. Здесь НАТО помогло Украине сформировать центр по управлению киберинцидентамы для того, чтобы отслеживать такие инциденты и лучше защищаться против таких атак. И первая фаза этого трастового фонда была завершена. И планирования для второй стадии сейчас переходит в финальную стадию", - рассказал он.
Кроме того, по словам главы представительства НАТО в Украине, трастовый фонд по вопросам медицинской реабилитации продолжает оказывать поддержку институтам и отдельным пациентам, фокусируясь на физической реабилитации и предоставлении протезов.
Как сообщал УНН, членство Украины в НАТО зависит от выполнения поставленных задач как в сфере обороны и безопасности, политического и экономического развития, а также политического решения стран-участниц Альянса.