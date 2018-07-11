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НАТО не прийматиме рішення про приєднання України до програми посилених можливостей

НАТО не прийматиме рішення про приєднання України до програми посилених можливостей

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 липня. УНН. На саміті НАТО, який розпочався у середу в Брюсселі, не очікується прийняття рішення про приєднання України до Програми посилених можливостей (Enhanced Opportunities Partnership, EOP). Про це заявив Генеральний секретар організації Північноатлантичного договору Йєнс Столтенберг перед початком саміту, передає УНН.

“Я не очікую, що лідери країн-членів НАТО приймуть рішення щодо програми підвищення можливостей на цьому саміті, але я знаю, що ми підтвердимо нашу сильну підтримку Україні. І у нас є багато інструментів для розвитку нашого партнерства з Україною”, — заявив він, відповідаючи на запитання голови Комітету ВР у закордонних справах Ганни Гопко про те, чи погоджується Столтенберг, що Україна заслужила на приєднання до Програми посилених можливостей.

Генсек НАТО також підкреслив, що Україна повинна зосереджуватися на тій співпраці з НАТО, яка вже існує на сьогодні.

“У нас є комісія Україна-НАТО, ми маємо Річні національні плани, ми маємо Комплексний пакет підтримки, ми маємо трастові фонди, — ми маємо багато різних способів співпраці з Україною. Тому я думаю, що ми повинні зосередити увагу на цьому, забезпечити якомога більше наповнення в наявні рамки, та допоможемо Україні зосередити увагу на реформах та модернізації їхньої сфери безпеки та оборони”, — наголосив Генеральний секретар.

Як повідомляв УНН, у НАТО заявили про безпрецедентний рівень підтримки України.

Українські Національні Новини

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