НАТО не будет принимать решение о присоединении Украины к программе усиленных возможностей

"Я не ожидаю, что лидеры стран-членов НАТО примут решение по программе усиленных возможностей на этом саммите, но я знаю, что мы подтвердим нашу сильную поддержку Украине. И у нас есть много инструментов для развития нашего партнерства с Украиной", - заявил он, отвечая на вопрос председателя Комитета ВР по иностранным делам Анны Гопко о том, согласен ли Столтенберг, что Украина заслужила присоединения к Программе усиленных возможностей.

Генсек НАТО также подчеркнул, что Украина должна сосредоточиться на том сотрудничества с НАТО, которое уже существует на сегодня.

"У нас есть комиссия Украина-НАТО, у нас есть Годовые национальные планы, Комплексный пакет поддержки, трастовые фонды, - у нас много разных способов сотрудничества с Украиной. Поэтому я думаю, что мы должны сосредоточить внимание на этом, обеспечить как можно большее наполнение в имеющиеся рамки, и поможем Украине сосредоточить внимание на реформах и модернизации их сферы безопасности и обороны", - подчеркнул Генеральный секретарь.

Как сообщал УНН, в НАТО заявили о беспрецедентном уровне поддержки Украины.