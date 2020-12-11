НАТО не планує спільних навчань з Росією: заява

"НАТО не планує проводити навчання з Росією. Наше практичне співробітництво, як і раніше, призупинено через незаконну і неправомірну анексію Криму Росією в України в 2014 році", - заявила спікер.

Відзначимо, раніше низка російських ЗМІ повідомили про те, що кораблі ВМФ Росії вперше за 10 років проведуть спільні з НАТО навчання.

За даними росЗМІ, навчання під назвою "АМАН-2021" повинні пройти в лютому 2021 року в акваторії Пакистанського порту Карачі, в них мають намір взяти участь як кораблі Чорноморського флоту Росії, так і ВМФ США, повідомили журналісти.

Як повідомляв УНН, в листопаді в Чорне море увійшли три кораблі ВМС Єгипту для проведення перших спільних навчань з Чорноморським флотом РФ.