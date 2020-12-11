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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 68208 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 90590 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 114116 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 149314 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198036 просмотра

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НАТО не планирует совместных учений с Россией: заявление

НАТО не планирует совместных учений с Россией: заявление

Киев  •  УНН

 • 14673 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Практическое сотрудничество России с НАТО приостановлено в результате незаконной аннексии Крыма в 2014 году. Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря альянса Оаны Лунгеску, которое есть в распоряжении УНН.

“НАТО не планирует проводить учения с Россией. Наше практическое сотрудничество по-прежнему приостановлено из-за незаконной и неправомерной аннексии Крыма Россией у Украины в 2014 году”, — заявила спикер.

Отметим, ранее ряд российских СМИ сообщили о том, что корабли ВМФ России впервые за 10 лет проведут совместные с НАТО учения.

По данным росСМИ, учения под названием “АМАН-2021” должны пройти в феврале 2021 года в акватории Пакистанского порта Карачи, в них намерены принять участие как корабли Черноморского флота России, так и ВМФ США, сообщили журналисты.

Как сообщал УНН, в ноябре в Черное море вошли три корабля ВМС Египта для проведения первых совместных учений с Черноморским флотом РФ.

Украинские Национальные Новости

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