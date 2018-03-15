НАТО готове допомагати Британії у справі отруєння Скрипаля
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Північноатлантичний альянсу готовий допомагати Британії, якщо вона попросить, у справі отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг під час прес-конференції у Брюсселі, передає УНН.
“Перш за все, я вважаю, що надзвичайно важливо виразити сильну політичну підтримку Сполученому Королівству. Надсилання чіткого повідомлення Сполученому Королівству: ви не самотні. Ми разом з вами. І це серйозна атака на британських людей, яка очорнила норми і правила відносин, які є важливими для безпеки всіх нас”, — сказав Й.Столтенберг.
Він ще раз наголосив на солідарності та підтримці НАТО Британії.
“По-друге, союзники запропонували практичну підтримку, і ми готові надати підтримку, якщо Сполучене Королівство попросить про неї”, — сказав Генсек.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що НАТО перебуває в контакті з керівництвом Великої Британії через справу С.Скрипаля, яка викликає “серйозну заклопотаність альянсу”.