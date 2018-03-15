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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 15811 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 33819 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 39229 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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НАТО готово помогать Британии в деле отравления Скрипаля

НАТО готово помогать Британии в деле отравления Скрипаля

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Североатлантический альянс готов помогать Британии, если она попросит, по делу отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе, передает УНН.

"Прежде всего, я считаю, что очень важно выразить сильную политическую поддержку Соединенному Королевству. Отправка четкого сообщения Соединенному Королевству: вы не одни. Мы вместе с вами. И это серьезная атака на британских людей, которая очернение нормы и правила отношений, которые являются важными для безопасности всех нас", - сказал Й.Столтенберг.

Он еще раз выразил солидарность и поддержку НАТО Великобритании.

"Во-вторых, союзники предложили практическую поддержку, и мы готовы оказать поддержку, если Соединенное Королевство попросит о ней", - сказал Генсек.

Напомним, ранее сообщалось, что НАТО находится в контакте с руководством Великобритании из-за дела С.Скрипаля, которая вызывает "серьезную озабоченность альянса".

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