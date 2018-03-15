НАТО готово помогать Британии в деле отравления Скрипаля
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Североатлантический альянс готов помогать Британии, если она попросит, по делу отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе, передает УНН.
"Прежде всего, я считаю, что очень важно выразить сильную политическую поддержку Соединенному Королевству. Отправка четкого сообщения Соединенному Королевству: вы не одни. Мы вместе с вами. И это серьезная атака на британских людей, которая очернение нормы и правила отношений, которые являются важными для безопасности всех нас", - сказал Й.Столтенберг.
Он еще раз выразил солидарность и поддержку НАТО Великобритании.
"Во-вторых, союзники предложили практическую поддержку, и мы готовы оказать поддержку, если Соединенное Королевство попросит о ней", - сказал Генсек.
Напомним, ранее сообщалось, что НАТО находится в контакте с руководством Великобритании из-за дела С.Скрипаля, которая вызывает "серьезную озабоченность альянса".