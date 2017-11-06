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National Geographic оприлюднило кращі знімки конкурсантів за звання фотографа 2017 року

Київ • УНН

 • 23353 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Видання National Geographic опублікувало на своєму сайті кращі знімки конкурсантів на звання фотографа дикої природи 2017 року, передає УНН з посиланням на видання.

Участь у конкурсі можуть взяти фотографи з усього світу, надіславши свої знімки National Geographic до 17 листопада поточного року. Фотографії приймаються в чотирьох категоріях: дика природа, пейзажі, повітряний та підводний простір.

Гран-прі в конкурсі принесе фотографу 7,5 тис доларів США. Окрім того, фото переможця буде опубліковано в майбутньому номері журналу National Geographic та розміщено на сторінці видання в мережі обміну фотографіями Instagram.

По одному переможцю буде обрано також у кожній з чотирьох зазначених категорій. Кожен переможець отримає 2.5 тис. доларів.

Стартовий внесок за участь у конкурсі складає 15 долларів.

Нагадаємо, Бен Ладен виявився прихильником Disney та National Geographic.

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