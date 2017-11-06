National Geographic оприлюднило кращі знімки конкурсантів за звання фотографа 2017 року
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Видання National Geographic опублікувало на своєму сайті кращі знімки конкурсантів на звання фотографа дикої природи 2017 року, передає УНН з посиланням на видання.
Участь у конкурсі можуть взяти фотографи з усього світу, надіславши свої знімки National Geographic до 17 листопада поточного року. Фотографії приймаються в чотирьох категоріях: дика природа, пейзажі, повітряний та підводний простір.
Гран-прі в конкурсі принесе фотографу 7,5 тис доларів США. Окрім того, фото переможця буде опубліковано в майбутньому номері журналу National Geographic та розміщено на сторінці видання в мережі обміну фотографіями Instagram.
По одному переможцю буде обрано також у кожній з чотирьох зазначених категорій. Кожен переможець отримає 2.5 тис. доларів.
Стартовий внесок за участь у конкурсі складає 15 долларів.
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