National Geographic оприлюднило кращі знімки конкурсантів за звання фотографа 2017 року

Участь у конкурсі можуть взяти фотографи з усього світу, надіславши свої знімки National Geographic до 17 листопада поточного року. Фотографії приймаються в чотирьох категоріях: дика природа, пейзажі, повітряний та підводний простір.

Гран-прі в конкурсі принесе фотографу 7,5 тис доларів США. Окрім того, фото переможця буде опубліковано в майбутньому номері журналу National Geographic та розміщено на сторінці видання в мережі обміну фотографіями Instagram.

По одному переможцю буде обрано також у кожній з чотирьох зазначених категорій. Кожен переможець отримає 2.5 тис. доларів.

Стартовий внесок за участь у конкурсі складає 15 долларів.

Нагадаємо, Бен Ладен виявився прихильником Disney та National Geographic.