National Geographic опубликовало лучшие снимки конкурсантов за звание фотографа 2017 года

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 50079 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 117033 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 103410 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 106179 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 105147 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 94147 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104187 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102163 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 143184 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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National Geographic опубликовало лучшие снимки конкурсантов за звание фотографа 2017 года

National Geographic опубликовало лучшие снимки конкурсантов за звание фотографа 2017 года

Киев  •  УНН

 • 23350 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Издание National Geographic опубликовало на своем сайте лучшие снимки конкурсантов на звание фотографа дикой природы 2017 года, передает УНН со ссылкой на издание.

Участие в конкурсе могут принять фотографы со всего мира, направив свои снимки National Geographic до 17 ноября текущего года. Фотографии принимаются в четырех категориях: дикая природа, пейзажи, воздушное и подводное пространство.

Гран-при в конкурсе принесет фотографу 7,5 тыс долларов США. Кроме того, фото победителя будет опубликовано в будущем номере журнала National Geographic и размещено на странице издания в сети обмена фотографиями Instagram.

По одному победителю будет избрано также в каждой из четырех указанных категорий. Каждый победитель получит 2.5 тыс. долларов.

Стартовый взнос за участие в конкурсе составляет 15 долларов.

Напомним, Бен Ладен оказался сторонником Disney и National Geographic.

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