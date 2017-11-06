National Geographic опубликовало лучшие снимки конкурсантов за звание фотографа 2017 года

Участие в конкурсе могут принять фотографы со всего мира, направив свои снимки National Geographic до 17 ноября текущего года. Фотографии принимаются в четырех категориях: дикая природа, пейзажи, воздушное и подводное пространство.

Гран-при в конкурсе принесет фотографу 7,5 тыс долларов США. Кроме того, фото победителя будет опубликовано в будущем номере журнала National Geographic и размещено на странице издания в сети обмена фотографиями Instagram.

По одному победителю будет избрано также в каждой из четырех указанных категорий. Каждый победитель получит 2.5 тыс. долларов.

Стартовый взнос за участие в конкурсе составляет 15 долларов.

Напомним, Бен Ладен оказался сторонником Disney и National Geographic.