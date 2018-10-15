Наступного тижня Україна та Угорщина проведуть консульські консультації - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Наступного тижня Україна та Угорщина почнуть проведення консульських констультацій. Про це повідомив Міністр закордонних справ України Павло Клімкин, передає УНН з посиланням на його Twitter.
"З Петром Сіярто домовились остаточно про зміну посади уповноваженого, проведення консульських консультацій та зустріч наступного тижня у Варшаві під час варшавського безпекового форуму. І звичайно говорили про всі наші інші "улюблені" теми", - написав Клімкін.
Як повідомляв УНН, українське Міністерство закордонних справ проведе консультації із своїми угорськими колегами щодо зміни назви їхнього "уповноваженого по Закарпаттю".
Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у п’ятницю, 31 серпня підтвердив, що угорська сторона не наполягатиме на збереженні назви посади міністерського уповноваженого Іштвана Ґрежі, "відповідального" за Закарпаття.