На следующей неделе Украина и Венгрия проведут консульские консультации - МИД

"С Петром Сиярто договорились окончательно об изменении должности уполномоченного, проведения консульских консультаций и встречу на следующей неделе в Варшаве во время варшавского форума по безопасности. И конечно говорили о наших других "любимых "темах", - написал Климкин.



Как сообщал УНН, украинское Министерство иностранных дел проведет консультации со своими венгерскими коллегами по изменению названия их "уполномоченного по Закарпатью".



Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в пятницу, 31 августа подтвердил, что венгерская сторона не будет настаивать на сохранении названия должности министерского уполномоченного Иштвана Ґрежи, "ответственного" за Закарпатье.