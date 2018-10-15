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На следующей неделе Украина и Венгрия проведут консульские консультации - МИД

На следующей неделе Украина и Венгрия проведут консульские консультации - МИД

Киев  •  УНН

 • 6138 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. На следующей неделе Украина и Венгрия начнут проведения консульских констультаций. Об этом сообщил Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН со ссылкой на его Twitter.

"С Петром Сиярто договорились окончательно об изменении должности уполномоченного, проведения консульских консультаций и встречу на следующей неделе в Варшаве во время варшавского форума по безопасности. И конечно говорили о наших других "любимых "темах", - написал Климкин.

Как сообщал УНН, украинское Министерство иностранных дел проведет консультации со своими венгерскими коллегами по изменению названия их "уполномоченного по Закарпатью".

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в пятницу, 31 августа подтвердил, что венгерская сторона не будет настаивать на сохранении названия должности министерского уполномоченного Иштвана Ґрежи, "ответственного" за Закарпатье.

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