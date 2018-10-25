Наступного тижня Угорщина змінить назву уповноваженого “по Закарпаттю” - Клімкін

“Була довга зустріч з Петером Сійярто. Ми говорили про багато питань. По-перше, те, що відбувається в консулатах, потрібні консульські консультації, спочатку ми планували їх в Будапешті. Зараз, якщо я не помиляюсь, ми домовились, що вони будуть у Києві 28 листопада — це остання домовленість”, — заявив Клімкін.

За його словами, міністри обговорили порядок денний комплексних консульських консультацій.

“Друге, про що ми домовились — наступного тижня Угорщина змінює провокаційну назву свого уповноваженого і повертає її до нормальної назви, і вписує туди все, що потрібно — співробітництво і т.д. Угорська сторона оголосить про це наступного тижня”, — зазначив глава МЗС.

За словами Клімкіна, під час зустрічі міністри також обговорили, де Україна та Угорщина можуть співпрацювати на Закарпатті. Він розповів, що угорський міністр запропонував створити окремий документ про захист національних меншин на Закарпатті. Сторони також обговорили спільні економічні дії.

Нагадаємо, Україна вручила ноту угорському дипломату з вимогою надати офіційні роз’яснення у зв’язку із рішенням уряду Угорщини створити посаду уповноваженого міністра, відповідального за розвиток Закарпатської області та програми розвитку дитячих садків Карпатського басейну. До сфери компетенції уповноваженого було віднесено частину суверенної території України.