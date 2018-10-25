На следующей неделе Венгрия изменит название уполномоченного "по Закарпатью" - Климкин
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. На следующей неделе Венгрия изменит провокационное название уполномоченного "по Закарпатью". Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время брифинга на Львовском форуме по безопасности, передает корреспондент УНН.
“Была длинная встреча с Петером Сийярто. Мы говорили о многих вопросах. Во-первых, то, что происходит в консулатах, нужны консульские консультации, сначала мы планировали их в Будапеште. Сейчас, если я не ошибаюсь, мы договорились, что они будут в Киеве 28 ноября — это последняя договоренность”, — заявил Климкин.
По его словам, министры обсудили повестку дня комплексных консульских консультаций.
“Второе, о чем мы договорились — на следующей неделе Венгрия меняет провокационное название своего уполномоченного и возвращает его к нормальному названию, и вписывает туда все, что нужно — сотрудничество и т.д. Венгерская сторона объявит об этом на следующей неделе”, — отметил глава МИД.
По словам Климкина, в ходе встречи министры обсудили, где Украина и Венгрия могут сотрудничать на Закарпатье. Он рассказал, что венгерский министр предложил создать отдельный документ о защите национальных меньшинств на Закарпатье. Стороны также обсудили совместные экономические действия.
Напомним, Украина вручила ноту венгерскому дипломату с требованием предоставить официальные разъяснения в связи с решением правительства Венгрии создать должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна. В сферу компетенции уполномоченного было отнесено часть суверенной территории Украины.