Наступного тижня стартуватиме основний етап ЧЄ-2018 з футзалу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Починаючи з восьмого квітня у рамках основного раунду чемпіонату Європи-2018 з футзалу відбудуться перші поєдинки даної стадії, повідомляє УНН.
На цій стадії сім кращих команд попереднього етапу приєдналися до 21 збірної з найвищим рейтингом. Всі вони були поділені на жеребкуванні на сім квартетів, матчі яких пройдуть у форматі міні-турнірів.
Збірна України потрапила до групи під номером 3 разом з командами Хорватії, Бельгії та Чорногорії. Усі поєдинки даного квартету пройдуть у київському "Палаці Спорту".
До вашої уваги склади других квартетів:
Група 1: Італія, Нідерланди, Білорусь, Грузія;
Група 2: Азербайджан, Угорщина, Боснія і Герцеговина, Албанія;
Група 4: Португалія, Румунія, Фінляндія, Латвія;
Група 5: Іспанія (чемпіон), Сербія, Польща, Молдова;
Група 6: Казахстан, Чехія, Македонія, Данія;
Група 7: Росія, Словаччина, Туреччина , Франція.
Зазначимо, що переможці груп потраплять у фінальну стадію безпосередньо, а сім володарів других місць і краща команда з третіх місць продовжать боротьбу в раунді плей-офф.
Зауважимо, що фінальна стадія чемпіонату Європи-2018 з футзалу пройде з 30 січня по 10 лютого в Любляні на "Арена Стожіце".
Додамо також, на груповому етапі фінального раунду 12 збірних будуть розбиті на чотири трійки. Дві найсильніші команди кожного тріо вийдуть в 1/4 фіналу. З цієї стадії почнеться етап матчів на виліт.
Як повідомляв УНН, збірна України з футзалу залишилась в топ-5 рейтингу УЄФА.