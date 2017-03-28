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11 марта, 20:55 • 111449 просмотра

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11 марта, 14:39 • 135578 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 127987 просмотра

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На следующей неделе стартует основной этап ЧЕ-2018 по футзалу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 марта. УНН. Начиная с восьмого апреля в рамках основного раунда чемпионата Европы-2018 по футзалу состоятся первые поединки данной стадии, сообщает УНН.

На этой стадии семь лучших команд предварительного этапа присоединились к 21 сборной с самым высоким рейтингом. Все они были разделены на жеребьевке на семь квартетов, матчи которых пройдут в формате мини-турниров.

Сборная Украины попала в группу под номером 3 вместе с командами Хорватии, Бельгии и Черногории. Все поединки данного квартета пройдут в киевском "Дворце Спорта".

Вашему вниманию составы вторых квартетов:

Группа 1: Италия, Нидерланды, Беларусь, Грузия;

Группа 2: Азербайджан, Венгрия, Босния и Герцеговина, Албания;

Группа 4: Португалия, Румыния, Финляндия, Латвия;

Группа 5: Испания (чемпион), Сербия, Польша, Молдова;

Группа 6: Казахстан, Чехия, Македония, Дания;

Группа 7: Россия, Словакия, Турция, Франция.

Отметим, что победители групп попадут в финальную стадию напрямую, а семь обладателей вторых мест и лучшая команда из третьих мест продолжат борьбу в раунде плей-офф.

Заметим, что финальная стадия чемпионата Европы-2018 по футзалу пройдет с 30 января по 10 февраля в Любляне на "Арена Хартвалл".

Добавим также, на групповом этапе финального раунда 12 сборных будут разбиты на четыре тройки. Две сильнейшие команды каждого трио выйдут в 1/4 финала. По этой стадии начнется этап матчей на вылет.

Как сообщал УНН, сборная Украины по футзалу осталась в топ-5 рейтинга УЕФА .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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