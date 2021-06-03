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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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06:34 • 27024 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

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Наступного тижня повернеться тепло - синоптики

Київ • УНН

 • 20105 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. В Україні температура повітря поступово підвищуватиметься протягом цього тижня і з початку наступного тижня очікується до 27 градусів тепла. Однак, дощі продовжаться. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Наступного тижня повернеться тепло - синоптики

Прогноз на завтра

За прогнозом погоди від синоптиків, 4 червня у східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, місцями гроза; температура вночі 9-14°, вдень 13-18°.

На решті території мінлива хмарність, без опадів; температура вночі 7-12°, вдень 17-22°; на високогір'ї Карпат вночі 3-8°, вдень 8-13°.

Вітер в Україні північний та північно-східний, 7-12 м/с.

На вихідних

По Україні у вихідні, 5-6 червня, очікується мінлива хмарність. У східних та Запорізькій областях часом невеликі дощі; на решті території без опадів, лише вдень 6 червня місцями невеликий короткочасний дощ, окремі грози. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 17-22°, на Закарпатті до 24°; в Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 11-16°.

Наступного тижня потеплішає

7-8 червня по країні вночі переважно без опадів, вдень невеликі короткочасні дощі, окремі грози. Температура вночі 8-14°, вдень 19-25°, на Закарпатті та півдні Одещини 22-27°.

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