На следующей неделе вернется тепло - синоптики
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. В Украине температура воздуха будет постепенно повышаться в течение этой недели и с начала следующей недели ожидается до 27 градусов тепла. Однако, дожди продолжатся. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Прогноз на завтра
По прогнозу погоды от синоптиков, 4 июня в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза; температура ночью 9-14°, днем 13-18°.
На остальной территории переменная облачность, без осадков; температура ночью 7-12°, днем 17-22°; на высокогорье Карпат ночью 3-8°, днем 8-13°.
Ветер в Украине северный и северо-восточный, 7-12 м/с.
На выходных
По Украине в выходные, 5-6 июня, ожидается переменная облачность. В восточных и Запорожской областях временами небольшие дожди; на остальной территории без осадков, лишь днем 6 июня местами небольшой кратковременный дождь, грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 17-22°, на Закарпатье до 24°; в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 11-16°.
На следующей неделе потеплеет
7-8 июня по стране ночью без осадков, днем небольшие кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 8-14°, днем 19-25°, на Закарпатье и юге Одесской области 22-27°.