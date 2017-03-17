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Наступного тижня парламент може розглянути зміну складу ЦВК - нардеп

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Наступного тижня парламент може розглянути питання зміни складу Рахункової палати та Центральної виборчої комісії. Про це журналістам після з'їзду заявив народний депутат – представник президента України у Верховній Раді Артур Герасимов, передає кореспондент УНН.

"Дійсно наразі йдуть консультації стосовно Рахункової палати, стосовно ЦВК і дійсно існує велика ймовірність, що наступного тижня ми можемо побачити ці питання в парламенті", - сказав А.Герасимов.

Він уточнив, що наразі йдуть консультації між парламентськими фракціями щодо кандидатів на посади членів ЦВК.

Нагадаємо, Голова Верховної Ради Андрій Парубій сподівається, що парламент протягом поточної сесії вирішить питання стосовно формування Центральної виборчої комісії.

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