Наступного тижня парламент може розглянути зміну складу ЦВК - нардеп

"Дійсно наразі йдуть консультації стосовно Рахункової палати, стосовно ЦВК і дійсно існує велика ймовірність, що наступного тижня ми можемо побачити ці питання в парламенті", - сказав А.Герасимов.

Він уточнив, що наразі йдуть консультації між парламентськими фракціями щодо кандидатів на посади членів ЦВК.

Нагадаємо, Голова Верховної Ради Андрій Парубій сподівається, що парламент протягом поточної сесії вирішить питання стосовно формування Центральної виборчої комісії.