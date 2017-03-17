На следующей неделе парламент может рассмотреть изменение состава ЦИК - нардеп

"Действительно сейчас идут консультации по Счетной палате, по ЦИК и действительно существует большая вероятность, что на следующей неделе мы можем увидеть эти вопросы в парламенте", - сказал А.Герасимов.

Он уточнил, что в настоящее время идут консультации между парламентскими фракциями относительно кандидатов на должности членов ЦИК.

Напомним, Председатель Верховной Рады Андрей Парубий надеется, что парламент в течение текущей сессии решит вопрос о формировании Центральной избирательной комиссии.