На следующей неделе парламент может рассмотреть изменение состава ЦИК - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. На следующей неделе парламент может рассмотреть вопрос изменения состава Счетной палаты и Центральной избирательной комиссии. Об этом журналистам после съезда заявил народный депутат - представитель президента Украины в Верховной Раде Артур Герасимов, передает корреспондент УНН.
"Действительно сейчас идут консультации по Счетной палате, по ЦИК и действительно существует большая вероятность, что на следующей неделе мы можем увидеть эти вопросы в парламенте", - сказал А.Герасимов.
Он уточнил, что в настоящее время идут консультации между парламентскими фракциями относительно кандидатов на должности членов ЦИК.
Напомним, Председатель Верховной Рады Андрей Парубий надеется, что парламент в течение текущей сессии решит вопрос о формировании Центральной избирательной комиссии.