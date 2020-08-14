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Наступного року в Україні прогнозується прискорення економічного зростання – Мінекономіки

Наступного року в Україні прогнозується прискорення економічного зростання – Мінекономіки

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. З 2021 року в Україні прогнозується поступове прискорення економічного зростання та формування якісного підґрунтя для економічного розвитку. Про це йдеться у оприлюдненому прогнозі економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки, передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

“Починаючи з 2021 року передбачається подальше поступове прискорення економічного зростання та формування якісного підґрунтя для сталого економічного розвитку в середньостроковій перспективі з урахуванням проведення основних реформ та збереження фінансової стабільності”, - прокоментував міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Так, за базовим сценарієм передбачається відновлення позитивного тренду розвитку економіки після значних втрат, спричинених пандемією COVID-19 у світі в 2020 році, та прогнозується:

- зростання ВВП на рівні 4,6% у 2021 році, 4,3% у 2022 році та 4,7% у 2023 році;

- індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) очікується на рівні 107,3% у 2021 році, 106,2% у 2022 році та 105,3% у 2023 році;

- збільшення реальної середньомісячної заробітної плати працівників – на рівні 12,1% у 2021 році, 6,0% у 2022 році та 5,1% у 2023 році;

- рівень безробіття у 2021 році – 9,2%, у 2022 році – 8,5%, у 2023 році – 8,0%;

- зростання експорту товарів і послуг на рівні 2,9% у 2021 році з подальшим нарощуванням темпів зростання до 6,4% у 2022 році та до 8,2% у 2023 році.

За словами Міністра, при доопрацюванні прогнозу на 2021-2023 роки були враховані визначені Президентом України завдання щодо підвищення мінімальної заробітної плати. Так, середньозважений рівень мінімальної середньозваженої заробітної плати у 2021 року становить 6250 грн, у 2022 році – 6700 грн, у 2023 році – 7176 грн.

“Прогнозні макропоказники будуть основою під час підготовки проекту Державного бюджету України на 2021 рік”, - додав Міністр.

Нагадаємо, на наступні три роки Мінекономіки підготувало низку програм підтримки агросектору, зокрема підтримку заходів з АПК, підтримку фермерства та картоплярства.

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