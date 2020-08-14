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4 марта, 13:25 • 106428 просмотра

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В следующем году в Украине прогнозируется ускорение экономического роста - Минэкономики

В следующем году в Украине прогнозируется ускорение экономического роста - Минэкономики

Киев  •  УНН

 • 10614 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. С 2021 года в Украине прогнозируется постепенное ускорение экономического роста и формирование качественной основы для экономического развития. Об этом говорится в обнародованном прогнозе экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Начиная с 2021 года предполагается дальнейшее постепенное ускорение экономического роста и формирование качественной основы для устойчивого экономического развития в среднесрочной перспективе с учетом проведения основных реформ и сохранения финансовой стабильности", - прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Так, по базовому сценарию предполагается восстановление положительного тренда развития экономики после значительных потерь, вызванных пандемией COVID-19 в мире в 2020 году, и прогнозируется:

- рост ВВП на уровне 4,6% в 2021 году, 4,3% в 2022 году и 4,7% в 2023 году;

- индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) ожидается на уровне 107,3% в 2021 году, 106,2% в 2022 году и 105,3% в 2023 году;

- увеличение реальной среднемесячной заработной платы работников - на уровне 12,1% в 2021 году, 6,0% в 2022 году и 5,1% в 2023 году;

- уровень безработицы в 2021 году - 9,2%, в 2022 году - 8,5%, в 2023 году - 8,0%;

- рост экспорта товаров и услуг на уровне 2,9% в 2021 году с последующим наращиванием темпов роста до 6,4% в 2022 году и до 8,2% в 2023 году.

По словам министра, при доработке прогноза на 2021-2023 годы были учтены определенные Президентом Украины задачи по повышению минимальной заработной платы. Так, средневзвешенный уровень минимальной средневзвешенной заработной платы в 2021 году составляет 6250 грн, в 2022 году - 6700 грн, в 2023 году - 7176 грн.

"Прогнозные макропоказатели будут основой при подготовке проекта Государственного бюджета Украины на 2021 год", - добавил министр.

Напомним, на следующие три года Минэкономики подготовило ряд программ поддержки агросектора, в частности поддержку мер по АПК, поддержку фермерства и картофелеводства.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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