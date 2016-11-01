Наступного року Україна планує збільшити виробництво ядерної енергетики
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Міненерговугілля розробило проект прогнозного балансу електроенергії на 2017 рік, у якому заклало збільшення частки ядерної енергетики. Про це під час засідання Громадської ради при Міненерговугілля повідомила директор Департаменту електроенергетичного комплексу Ольга Буславец, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
За її словами, у документі збільшено частку атомної генерації, що має позитивно вплинути на формування оптової ціни на електроенергію.
У балансі також враховані прогнозний рівень споживання, можливості генерацій та розвиток економіки.
О.Буславец запевнила, що Міненерговугілля зі свого боку робить все необхідне, щоб прогнозний баланс насамперед враховував інтереси споживачів і можливості щодо зниження тарифів.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, атомна енергетика може вирішити проблему здорожчання електроенергії.
При цьому, за словами експертів, нарощування об’ємів виробництва уранового концентрату дозволить Україні економити значні кошти.
Також нагадаємо, Україна має щонайменше 12 інвестиційно-перспективних родовищ урану.
За словами Г.Копчинського, без інвестора Україна не зможе наростити видобуток урану.
Раніше про наміри залучати приватних інвесторів у галузь урановидобутку заявив міністр Ігор Насалик.