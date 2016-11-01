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В следующем году Украина планирует увеличить производство ядерной энергетики

В следующем году Украина планирует увеличить производство ядерной энергетики

Киев • УНН

 • 9326 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Минэнергоугля разработало проект прогнозного баланса электроэнергии на 2017 год, в котором заложило увеличение доли ядерной энергетики. Об этом во время заседания Общественного совета при Минэнергоугля сообщила директор Департамента электроэнергетического комплекса Ольга Буславец, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По ее словам, в документе увеличена доля атомной генерации, что должно положительно повлиять на формирование оптовой цены на электроэнергию.

В балансе также учтены прогнозный уровень потребления, возможности генераций и развитие экономики.

О.Буславец заверила, что Минэнергоугля со своей стороны делает все необходимое, чтобы прогнозный баланс прежде всего учитывал интересы потребителей и возможности по снижению тарифов.

Напомним, как сообщал УНН, атомная энергетика может решить проблему подорожания электроэнергии.

При этом, по словам экспертов, наращивание объемов производства уранового концентрата позволит Украине экономить значительные средства.

Также напомним, Украина имеет не менее 12 инвестиционно-перспективных месторождений урана.

По словам Г.Копчинского, без инвестора Украина не сможет нарастить добычу урана.

Ранее о намерениях привлекать частных инвесторов в отрасль уранодобычи заявил министр Игорь Насалик.

Украинские Национальные Новости

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