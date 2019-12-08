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Наступного року кількість перевірок щодо безпеки в освітніх закладах збільшиться – Прем'єр

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Наступного року уряд планує збільшити кількість перевірок щодо безпеки у закладах освіти. Про це сьогодні під час брифінгу щодо пожежі в одеському коледжі заявив Премє’р-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент УНН.

"В Україні, на жаль, ми дуже часто задумуємось над безпекою тоді, коли настає горе. Ми вже зробили висновки (говорить про пожежу в одеському коледжі – ред.). І в наступному році планування перевірок подібних закладів і дотримання безпеки на подібних об’єктах буде на принципово іншому рівні", - зазначив Гончарук.

Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.

Під завалами коледжу в Одесі сьогодні, 8 грудня, рятувальники виявили тіла ще двох загиблих. Всього наслідок пожежі загинуло 10 осіб.

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