Наступного понеділка депутати будуть голосувати за звільнення голови Рахункової палати Валерія Пацкана
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. У перший день наступного пленарного тижня Верховна Рада України планує проголосувати за висловлення недовіри та звільнення голови Рахункової палати Валерія Пацкана, передає УНН.
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Відповідний проєкт постанови - про висловлення недовіри Пацкану - був зареєстрований ще у грудні місяці минулого року за ініціативи групи нардепів.
Ще наприкінці грудня 2022 року в парламенті зібрали підписи за висловлення Пацкану недовіри.
Додамо
Ярослав Железняк, народний депутат України, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики повідомляв, що на місце Пацкана буде призначено Геннадія Пліса.
Нагадаємо
24 жовтня Валерію Пацкану було повідомлено про підозру у незаконному отриманні 117 тис. гривень компенсації за винайм житла у столиці. Йому обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 49 620 гривень.
Після цього Голова Рахункової палати Валерій Пацкан оголосив, що написав заяву про відставку. Постанова про звільнення з двох позицій була проголосована (з другої спроби на Комітеті), зареєстрована під номером 8211 і мала виноситися у залу. Однак напередодні Валерій Пацкан написав лист до спікера Верховної Ради та фракцій парламенту, що відкликає свою заяву про звільнення з посади.