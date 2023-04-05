В следующий понедельник депутаты будут голосовать за увольнение главы Счетной палаты Валерия Пацкана
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В первый день следующей пленарной недели Верховная Рада Украины планирует проголосовать за выражение недоверия и увольнение главы Счетной палаты Валерия Пацкана, передает УНН.
Детали
Соответствующий проект постановления - о выражении недоверия Пацкану - был зарегистрирован еще в декабре прошлого года по инициативе группы нардепов.
Еще в конце декабря 2022 года в парламенте собрали подписи за выражение Пацкану недоверия.
Добавим
Ярослав Железняк, народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики сообщал, что на место Пацкана будет назначен Геннадий Плис.
Напомним
24 октября Валерию Пацкану было сообщено о подозрении в незаконном получении 117 тыс. гривен компенсации за наем жилья в столице. Ему избрали меру пресечения в виде залога в размере 49 620 гривен.
После этого глава Счетной палаты Валерий Пацкан объявил, что написал заявление об отставке. Постановление об увольнении по двум позициям было проголосовано (со второй попытки на Комитете), зарегистрировано под номером 8211 и должно было выноситься в зал. Однако накануне Валерий Пацкан написал письмо спикеру Верховной Рады и фракциям парламента, что отзывает свое заявление об увольнении с должности.