Наступний тиждень в Україні розпочнеться з дощів

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. В Україні у неділю, 15 вересня, очікується погода без опадів. На початку наступного тижня місцями пройдуть дощі. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"Завтра в Україні без опадів, в понеділок місцями у північній частині, у вівторок в східних, центральних областях та на Прикарпатті невеликий дощ", - повідомили синоптики.

Температура вночі 6-13°, на узбережжі морів до 16°; вдень 16-23°, у південній частині, в понеділок і в центральних областях 24-28°.

Нагадаємо, 14 вересня в Україні стане прохолодніше.

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