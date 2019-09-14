Следующая неделя в Украине начнется с дождей

"Завтра в Украине без осадков, в понедельник местами в северной части, во вторник в восточных, центральных областях и на Прикарпатье небольшой дождь", - сообщили синоптики.

Температура ночью 6-13°, на побережье морей до 16°; днем 16-23°, в южной части, в понедельник и в центральных областях 24-28°.

Напомним, 14 сентября в Украине станет прохладнее.