Следующая неделя в Украине начнется с дождей
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. В Украине в воскресенье, 15 сентября, ожидается погода без осадков. В начале следующей недели местами пройдут дожди. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"Завтра в Украине без осадков, в понедельник местами в северной части, во вторник в восточных, центральных областях и на Прикарпатье небольшой дождь", - сообщили синоптики.
Температура ночью 6-13°, на побережье морей до 16°; днем 16-23°, в южной части, в понедельник и в центральных областях 24-28°.
Напомним, 14 сентября в Украине станет прохладнее.