Наступний тиждень буде важливим з погляду нашої боротьби за справедливість для українців — Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні, наприкінці 430-го дня війни, повідомив, що наступний тиждень буде доволі важливим з погляду саме нашої боротьби за справедливість для українців, передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram Офісу Президента.
Цитата
"Наступний тиждень буде доволі важливим з погляду саме нашої боротьби за справедливість для українців, тобто за покарання для держави-терориста й усіх її воєнних злочинців", - зазначив Зеленський.
Доповнення
Також він додав, що готується "кілька важливих, потужних кроків, щоб більше консолідувати партнерів і дати більше енергії для створення трибуналу щодо злочину російської агресії". А також, щоб прискорити поразку держави-терориста.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент України у полоні в росіян - це ганьба: Зеленський розповів, що має пістолет