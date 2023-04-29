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Наступний тиждень буде важливим з погляду нашої боротьби за справедливість для українців — Зеленський

Наступний тиждень буде важливим з погляду нашої боротьби за справедливість для українців — Зеленський

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні, наприкінці 430-го дня війни, повідомив, що наступний тиждень буде доволі важливим з погляду саме нашої боротьби за справедливість для українців, передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram Офісу Президента.

Цитата

"Наступний тиждень буде доволі важливим з погляду саме нашої боротьби за справедливість для українців, тобто за покарання для держави-терориста й усіх її воєнних злочинців", - зазначив Зеленський.

Доповнення

Також він додав, що готується "кілька важливих, потужних кроків, щоб більше консолідувати партнерів і дати більше енергії для створення трибуналу щодо злочину російської агресії". А також, щоб прискорити поразку держави-терориста.

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