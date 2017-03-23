Наступний саміт НАТО відбудеться 25 травня в Брюсселі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Наступне засідання Північноатлантичної ради на рівні голів держав та/або урядів відбудеться 25 травня у Брюсселі, передає УНН з посиланням на повідомленні на сайті альянсу.
"Союзники альянсу цього тижня вирішили, що наступна зустріч Північноатлантичної ради на рівні голів держав та/або урядів відбудеться 25 травня у Брюсселі" - йдеться у повідомленні.
Крім того зазначається також, що під час саміту відбудеться відкриття нової штаб-квартири НАТО.
"Це буде важлива можливість для лідерів НАТО вирішити, яким чином ми зможемо в подальшому зміцнити наші зусилля в тому числі у боротьбі з тероризмом" - заявив Й.Столтенберг.
"Був реалізований прогрес в тому, що стосується справедливого розподілу навантаження в альянсі, але ми думаємо також про те, що треба буде зробити ще, щоб виконати зобов'язання, взяті главами держав і урядів щодо витрачання більше і з кращим ефектом на оборону", - додав генсек.
Як повідомляв УНН, Генсек НАТО вважає важливим діалог з РФ в умовах “зростання напруженості”.