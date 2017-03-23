Следующий саммит НАТО состоится 25 мая в Брюсселе

"Союзники альянса на этой неделе решили, что следующая встреча Североатлантического совета на уровне глав государств и/или правительств состоится 25 мая в Брюсселе", - говорится в сообщении.

Кроме того отмечается также, что во время саммита состоится открытие новой штаб-квартиры НАТО.

"Это будет важная возможность для лидеров НАТО решить, каким образом мы сможем в дальнейшем укрепить наши усилия в том числе в борьбе с терроризмом", - заявил Й.Столтенберг.

"Был реализован прогресс в том, что касается справедливого распределения нагрузки в альянсе, но мы думаем также о том, что надо будет сделать еще, чтобы выполнить обязательства, взятые главами государств и правительств по расходованию больше и с лучшим эффектом на оборону", - добавил генсек.

Как сообщал УНН, Генсек НАТО считает важным диалог с РФ в условиях "роста напряженности".