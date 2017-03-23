Следующий саммит НАТО состоится 25 мая в Брюсселе

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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной
08:46 • 16550 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 64814 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 111425 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 126779 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 135559 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 127977 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119660 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106747 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107687 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103965 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Следующий саммит НАТО состоится 25 мая в Брюсселе

Следующий саммит НАТО состоится 25 мая в Брюсселе

Киев  •  УНН

 • 9821 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Следующее заседание Североатлантического совета на уровне глав государств и/или правительств состоится 25 мая в Брюсселе, передает УНН со ссылкой на сообщение на сайте альянса.

"Союзники альянса на этой неделе решили, что следующая встреча Североатлантического совета на уровне глав государств и/или правительств состоится 25 мая в Брюсселе", - говорится в сообщении.

Кроме того отмечается также, что во время саммита состоится открытие новой штаб-квартиры НАТО.

"Это будет важная возможность для лидеров НАТО решить, каким образом мы сможем в дальнейшем укрепить наши усилия в том числе в борьбе с терроризмом", - заявил Й.Столтенберг.

"Был реализован прогресс в том, что касается справедливого распределения нагрузки в альянсе, но мы думаем также о том, что надо будет сделать еще, чтобы выполнить обязательства, взятые главами государств и правительств по расходованию больше и с лучшим эффектом на оборону", - добавил генсек.

Как сообщал УНН, Генсек НАТО считает важным диалог с РФ в условиях "роста напряженности".

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