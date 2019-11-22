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Наступний рік оголосили роком медсестринства в Україні

Наступний рік оголосили роком медсестринства в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Наступний рік стане роком медсестринства в Україні. Подібне рішення пов’язано з недооцінюванням ролі останніх у сфері охорони здоров’я. Про це повідомила міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька під час пресконференції у Житомирі, передає кореспондент УНН.

"Наступного року ми будемо мати рік медсестринства в Україні. Ми повинні цю тему підняти, ми повинні з цією темою працювати, і вирішити, які кроки, які плани ми будемо реалізовувати, для того, щоб підготовка, кількісне забезпечення, умови праці і роль медсестри в охороні здоров’я була переглянута, оскільки у світі – це зовсім інша роль, ніж в Україні", - повідомила Скалецька.

Нагадаємо, у МОЗ розробляють законопроект про обов’язкове страхування відповідальності лікаря.

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