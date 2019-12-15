Наступний рік буде вдалий для бізнесу та пошуку ділових партнерів - астролог
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Прийдешній 2020-ий рік буде вдалий для ведення бізнесу і пошуку нових ділових партнерів. Такий прогноз зробила доктор астропсихології і інтегративної психології доктор, зав. кафедрою астропсихології факультету метафізики Європейського Інституту природничо-наукових досліджень і освіти (Німеччина, Дрезден) Олена Осипенко в коментарі кореспонденту УНН.
"Цей період буде хороший для бізнесу, договорів, пошуку нових ділових партнерів", - зазначила астролог.
При цьому вона уточнила, що сила Місяця в Рибах - в душевності, чутливості і сприйнятливості, в готовності людей проявляти милосердя, розуміння і співчуття, надавати допомогу і підтримку один одному. Відповідно, за її словами, в цьому році варто займатися благодійністю, творчістю і духовними практиками, вивчати психологію, філософію і навчитися радіти кожному дню життя.
"Новий 2020 рік ми зустрічаємо в коридорі затемнень, в 7-й місячний день і з положенням Місяця в Рибах. В цей рік слова набувають найвищої сили і значимості - все сказане може втілитися в життя. Тому стежте за своїми думками і словами і, якщо зможете чітко сформулювати завдання, збудуться всі ваші благі побажання", - додала О. Осипенко.
Нагадаємо, всі важливі справи року, що минає, слід завершити до 21 грудня, оскільки вже з 22 грудня і до кінця поточного року буде несприятливий період.
Згідно з астрологічним прогнозом, 2019 рік розпочався з несприятливого періоду.