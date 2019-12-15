Следующий год будет удачен для бизнеса и поиска деловых партнеров - астролог
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Наступающий 2020-й год будет удачен для ведения бизнеса и поиска новых деловых партнеров. Такой прогноз сделала доктор астропсихологии и интегративной психологии доктор, зав. кафедрой астропсихологии факультета метафизики Европейского Института естественно-научных исследований и образования (Германия, Дрезден) Елена Осипенко в комментарии корреспонденту УНН.
"Этот период будет хорош для бизнеса, договоров, поиска новых деловых партнеров", - отметила астролог.
При этом она уточнила, что сила Луны в Рыбах - в душевности, чувствительности и восприимчивости, в готовности людей проявлять милосердие, понимание и сочувствие, оказывать помощь и поддержку друг другу. Соответственно, по ее словам, в этом году стоит заниматься благотворительностью, творчеством и духовными практиками, изучать психологию, философию и научиться радоваться каждому дню жизни.
"Новый 2020 мы встречаем в коридоре затмений, в 7-й лунный день и с положением Луны в Рыбах. В этот год слова приобретают наивысшую силу и значимость - все сказанное может воплотиться в жизнь. Поэтому следите за своими мыслями и словами и, если сможете четко сформулировать задачи, сбудутся все ваши благие пожелания", - добавила Е. Осипенко.
Напомним, все важные дела уходящего года, следует завершить до 21 декабря, поскольку уже с 22 декабря и до конца текущего года будет неблагоприятный период.
Согласно астрологическим прогнозом, 2019 год начался с неблагоприятного периода.