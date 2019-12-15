Следующий год будет удачен для бизнеса и поиска деловых партнеров - астролог

"Этот период будет хорош для бизнеса, договоров, поиска новых деловых партнеров", - отметила астролог.

При этом она уточнила, что сила Луны в Рыбах - в душевности, чувствительности и восприимчивости, в готовности людей проявлять милосердие, понимание и сочувствие, оказывать помощь и поддержку друг другу. Соответственно, по ее словам, в этом году стоит заниматься благотворительностью, творчеством и духовными практиками, изучать психологию, философию и научиться радоваться каждому дню жизни.

"Новый 2020 мы встречаем в коридоре затмений, в 7-й лунный день и с положением Луны в Рыбах. В этот год слова приобретают наивысшую силу и значимость - все сказанное может воплотиться в жизнь. Поэтому следите за своими мыслями и словами и, если сможете четко сформулировать задачи, сбудутся все ваши благие пожелания", - добавила Е. Осипенко.

Напомним, все важные дела уходящего года, следует завершить до 21 декабря, поскольку уже с 22 декабря и до конца текущего года будет неблагоприятный период.

Согласно астрологическим прогнозом, 2019 год начался с неблагоприятного периода.