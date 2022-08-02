"Наступні місяці стануть вирішальними для ЗСУ": у Зеленського розповіли про хід війни
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що наступні кілька місяців стануть вирішальними для Збройних сил України на полі бою з російськими окупантами. За його словами, якщо бої триватимуть до зими, українським військам буде дедалі складніше відвоювати свою територію. Про це Єрмак розповів в інтерв'ю японському телеканалу NHK, інформує УНН.
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«Якщо бої триватимуть до зими, повертати територію ставатиме все важче. Ми зосереджуємо наші дискусії на тому, щоб вжити всіх можливих заходів, щоб вийти з глухого кута до того, як настане цей час. У цій війні ми ніколи не підемо на поступки з точки зору своєї незалежності, територіальної цілісності та суверенітету», - заявив він.
Деталі
Єрмак зазначив, що українські війська посилюють контратаки на півдні. Мета України - повернути 100% території, захопленої росією.
Очільник ОП закликав США та західних союзників запровадити нові санкції проти країни-агресорки, адже російська федерація використовує всі можливості для тиску на світ і шантажу, зокрема провокуючи продовольчу та енергетичну кризи.
Доповнення
Українські військові ліквідували 32 загарбників, авіація ЗСУ завдала трьох ударів по ворожих опорних пунктах.