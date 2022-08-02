"Наступні місяці стануть вирішальними для ЗСУ": у Зеленського розповіли про хід війни

Цитата

«Якщо бої триватимуть до зими, повертати територію ставатиме все важче. Ми зосереджуємо наші дискусії на тому, щоб вжити всіх можливих заходів, щоб вийти з глухого кута до того, як настане цей час. У цій війні ми ніколи не підемо на поступки з точки зору своєї незалежності, територіальної цілісності та суверенітету», - заявив він.

Деталі

Єрмак зазначив, що українські війська посилюють контратаки на півдні. Мета України - повернути 100% території, захопленої росією.

Очільник ОП закликав США та західних союзників запровадити нові санкції проти країни-агресорки, адже російська федерація використовує всі можливості для тиску на світ і шантажу, зокрема провокуючи продовольчу та енергетичну кризи.

Доповнення

Українські військові ліквідували 32 загарбників, авіація ЗСУ завдала трьох ударів по ворожих опорних пунктах.