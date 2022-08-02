"Следующие месяцы станут решающими для ВСУ": у Зеленского рассказали о ходе войны

Цитата

«Если бои будут продолжаться до зимы, возвращать территорию становится все труднее. Мы сосредотачиваем наши дискуссии на том, чтобы принять все возможные меры, чтобы выйти из тупика до того, как настанет это время. В этой войне мы никогда не пойдем на уступки с точки зрения своей независимости, территориальной целостности и суверенитета», - заявил он.

Детали

Ермак отметил, что украинские войска ужесточают контратаки на юге. Цель Украины – вернуть 100% территории, захваченные россией.

Глава ОП призвал США и западных союзников ввести новые санкции против страны-агрессорки, ведь российская федерация использует все возможности для давления на мир и шантажа, в частности провоцируя продовольственный и энергетический кризисы.

Дополнение

Украинские военные ликвидировали 32 захватчика, авиация ВСУ нанесла три удара по вражеским опорным пунктам.