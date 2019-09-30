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Наступні кілька років Україна віддаватиме на борги кожну третю гривню – Прем'єр

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. Протягом кількох наступних років Україна змушена буде віддавати на погашення взятих раніше боргів кожну третю гривню. Про це заявив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу в Києві, передає кореспондент УНН.

Наступні кілька років Україна віддаватиме на борги кожну третю гривню – Прем'єр

"Наступні пару років нас чекають дуже непрості часи: нам доведеться віддавати рекордні борги. Тобто у нас кожна третя гривня майже буде йти на погашення боргів", - зазначив прем'єр.

За його словами, для того, щоб розрахуватися з величезними боргами, українській економіці треба зростати на 5-7% на рік.

Як повідомляв УНН, на думку економіста Віктора Скаршевського, стійке зростання економіки України протягом 5 років буде неможливим через нестачу інвестицій, невигідні умови реструктуризації боргу і можливу світову фінансову кризу.

Також нагадаємо, що, станом на 31 серпня, державний та гарантований державою борг України становив 2 067,13 млрд грн, або 81,92 млрд дол. США.

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