Следующие несколько лет Украина будет отдавать на долги каждую третью гривну — Премьер
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. В течение нескольких следующих лет Украина вынуждена будет отдавать на погашение взятых ранее долгов каждую третью гривну. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Следующие пару лет нас ждут очень непростые времена: нам придется отдавать рекордные долги. То есть у нас каждая третья гривна почти будет идти на погашение долгов", - отметил премьер.
По его словам, для того, чтобы рассчитаться с огромными долгами, украинской экономике надо расти на 5-7% в год.
Как сообщал УНН, по мнению экономиста Виктора Скаршевского, устойчивый рост экономики Украины в течение 5 лет будет невозможным из-за недостатка инвестиций, невыгодных условий реструктуризации долга и возможного мирового финансового кризиса.
Также напомним, что, по состоянию на 31 августа, государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2 067,13 млрд грн, или 81,92 млрд долл. США.