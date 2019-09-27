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У серпні відбулося зниження держборгу – Мінфін

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Станом на кінець серпня державний борг України знизився на 0,51 млрд грн у гривневому еквіваленті. Про це йдеться в Інформаційній довідці щодо державного та гарантованого державою боргу України станом на 31 серпня, передає УНН із посиланням на сайт Мінфіну.

У серпні відбулося зниження держборгу – Мінфін

Згідно з інформацією міністерства, протягом серпня 2019 року сума державного та гарантованого державою боргу України зменшилась у гривневому еквіваленті на 0,51 млрд грн. У доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг зменшився на 0,5 млрд дол. США.

Станом на 31 серпня 2019 року державний та гарантований державою борг України становив 2 067,13 млрд грн, або 81,92 млрд дол. США, у тому числі: державний та гарантований державою зовнішній борг – 1 250,87 млрд грн (60,51% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 49,57 млрд дол. США; державний та гарантований державою внутрішній борг – 816,26 млрд грн (39,49%), або 32,35 млрд дол. США.

Державний борг України становив 1 809,86 млрд грн (87, 55% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 71,73 млрд дол. США. Державний зовнішній борг становив 1 004,63 млрд грн (48,60% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 39,82 млрд дол. США. Державний внутрішній борг становив 805,24 млрд грн (38,95% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 31,91 млрд дол. США.

Гарантований державою борг України становив 257,26 млрд грн (12,45%), або 10,20 млрд дол. США, в тому числі: гарантований державою зовнішній борг – 246,24 млрд грн (11,91% ), або 9,76 млрд дол. США; гарантований державою внутрішній борг – 11,02 млрд грн (0,53%), або 0,44 млрд дол. США.

Нагадаємо, на початку вересня Міністерство фінансів України заявило про створення окремої агенції, яка буде відповідати за державний борг.

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