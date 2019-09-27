В августе произошло снижение госдолга — Минфин
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. По состоянию на конец августа государственный долг Украины снизился на 0,51 млрд грн в гривневом эквиваленте. Об этом говорится в Информационной справке относительно государственного и гарантированного государством долга Украины по состоянию на 31 августа, передает УНН со ссылкой на сайт Минфина.
Согласно информации министерства, в течение августа 2019 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 0,51 млрд грн. В долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг уменьшился на 0,5 млрд долл. США.
По состоянию на 31 августа 2019 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2 067,13 млрд грн, или 81,92 млрд долл. США, в том числе: государственный и гарантированный государством внешний долг - 1 250,87 млрд грн (60,51% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 49,57 млрд долл. США; государственный и гарантированный государством внутренний долг - 816,26 млрд грн (39,49%), или 32,35 млрд долл. США.
Государственный долг Украины составлял 1 809,86 млрд грн (87,55% от общей суммы государственной и гарантированного государством долга) или 71,73 млрд долл. США. Государственный внешний долг составлял 1 004,63 млрд грн (48,60% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 39,82 млрд долл. США. Государственный внутренний долг составлял 805,24 млрд грн (38,95% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 31,91 млрд долл. США.
Гарантированный государством долг Украины составлял 257,26 млрд грн (12,45%), или 10,20 млрд долл. США, в том числе: гарантированный государством внешний долг - 246,24 млрд грн (11,91%), или 9,76 млрд долл. США; гарантированный государством внутренний долг - 11,02 млрд грн (0,53%) или 0,44 млрд долл. США.
Напомним, в начале сентября Министерство финансов Украины заявило о создании отдельного агентства, которое будет отвечать за государственный долг.