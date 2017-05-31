Наступне засідання у справі І.Умерова буде відкритим
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Перше засідання по суті у справі заступника голови Меджлісу Ільми Умерова, яке буде 7 червня, буде відкритим. Про це у своєму Facebook повідомила Айше Умерова, дочка заступника голови Меджлісу Ільми Умерова, передає УНН.
“Перше засідання по суті у відкритому режимі відбудеться 7 червня о 14.30 в Сімферопольському районному суді (вул.К.Маркса, 17)”, — написала вона.
Також, А.Умерова повідомила, що під час сьогоднішнього попереднього судового засідання всі клопотання захисту були відхилені, в тому числі про введення в справу в якості громадського захисника відомого правозахисника Олександра Подрабінека (мотивували тим, що він повинен бути присутнім особисто).
Як повідомляв УНН, суд анексованого Криму зробив перше засідання у справі І.Умерова закритим.
Нагадаємо, заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова включили до списку чинних терористів і екстремістів Російської Федерації.
Також нагадаємо, І.Умеров був затриманий окупаційною владою Криму в травні 2016 року невдовзі після заборони діяльності Меджлісу кримськотатарського народу.