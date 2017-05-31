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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Наступне засідання у справі І.Умерова буде відкритим

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Перше засідання по суті у справі заступника голови Меджлісу Ільми Умерова, яке буде 7 червня, буде відкритим. Про це у своєму Facebook повідомила Айше Умерова, дочка заступника голови Меджлісу Ільми Умерова, передає УНН.

Наступне засідання у справі І.Умерова буде відкритим

“Перше засідання по суті у відкритому режимі відбудеться 7 червня о 14.30 в Сімферопольському районному суді (вул.К.Маркса, 17)”, — написала вона.

Також, А.Умерова повідомила, що під час сьогоднішнього попереднього судового засідання всі клопотання захисту були відхилені, в тому числі про введення в справу в якості громадського захисника відомого правозахисника Олександра Подрабінека (мотивували тим, що він повинен бути присутнім особисто).

Як повідомляв УНН, суд анексованого Криму зробив перше засідання у справі І.Умерова закритим.

Нагадаємо, заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова включили до списку чинних терористів і екстремістів Російської Федерації.

Також нагадаємо, І.Умеров був затриманий окупаційною владою Криму в травні 2016 року невдовзі після заборони діяльності Меджлісу кримськотатарського народу.

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