Следующее заседание по делу И.Умерова будет открытым
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Первое заседание по существу по делу заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова, которое будет 7 июня, будет открытым. Об этом в своем Facebook сообщила Айше Умерова, дочь заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова, передает УНН.
"Первое заседание по существу в открытом режиме состоится 7 июня в 14.30 в Симферопольском районном суде (ул.К.Маркса, 17)", - написала она.
Также, А.Умерова сообщила, что во время сегодняшнего предварительного судебного заседания все ходатайства защиты были отклонены, в том числе о введении в дело в качестве общественного защитника известного правозащитника Александра Подрабинека (мотивировали тем, что он должен присутствовать лично).
Как сообщал УНН, суд аннексированного Крыму сделал первое заседание по делу И.Умерова закрытым.
Напомним, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова включили в список действующих террористов и экстремистов Российской Федерации.
Также напомним, И.Умерова был задержан оккупационными властями Крыма в мае 2016 вскоре после запрета деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.