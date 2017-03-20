Наступне засідання у справі генерал-майора ЗСУ В.Назарова відбудеться 27 березня
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 20 березня. УНН. На Дніпропетровщині очікується чергове засідання по справі генерал-майора ЗСУ Назарова. Про це кореспонденту УНН повідомив адвокат потерпілих.
Наступне засідання відбудеться 27 березня, об 11:00.
Зазначимо, розгляд справи був призупинений на “останньому слові” В.Назарова.
Нагадаємо, генерал-майора ЗСУ В.Назарова звинувачують у службовій халатності. За думкою постраждалих, військовий винен у катастрофі ІЛ-76, під час якої загинуло 40 бійців АТО та 9 членів екіпажу.
Сторона захисту генерал-майора Віктора Назарова просить ухвалити виправдувальний вирок щодо високопосадовця та скасувати йому запобіжний захід і закрити справу.
Постраждалі у катастрофі ІЛ-76 просять “посадити” В.Назарова на 49 років.